Пока Беатрис и Эдо в отпуске: Сара Йоркская взяла на себя роль няни

Сара Йоркская, которая недавно перенесла операцию по удалению рака груди, рассказала в своем новом подкасте о том, что взяла временно на себя обязанности няни по уходу за своей двухлетней внучкой Сиенной. Малышку привезли в Королевскую ложу, где Сара живет вместе со своим бывшим мужем принцем Эндрю.

"Беатрис и Эдо в отъезде, так что Джи-Джи за главного, это действительно довольно забавно. Мне хотелось, чтобы Сиенна пришла и сказала: "Джии-Джи, давай поиграем, и теперь каждую минуту дня она хочет прийти и играть!", - рассказала Сара, пишет Hello!

Любящая бабушка описала свою внучку как "замечательную маленькую девочку" и подробно описала, как она тянет юбку своей бабушки, прыгает в своих угги и шлепает по лужам. "Сейчас она контролирует бабушку и дедушку", — добавила Сара.

Принцесса Беатрис и Сара Йоркская / Фото: Associated Press

Куда именно Беатрис и Эдоардо отправились в путешествие Сара не сообщила. Поездка, вероятно, была приурочена ко дню рождения принцессы Беатрис. Именно в день праздника супруги вернулись и провели это время вместе со своей семьей.

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