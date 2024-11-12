Пока Камилла на больничном: король Чарльз в прекрасном настроении приветствовал короля Бахрейна в Виндзоре

Король Чарльз принял короля Бахрейна Хамад бин Иса Аль Халифа во время аудиенции в Виндзорском замке.

Король Королевства Бахрейн прибыл с визитом в Великобританию. Кроме Чарльза гостя встречали бойцы 1-го батальона Уэльской гвардии.

Король Чарльз III и король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа / Фото: Associated Press

Король Чарльз был одет в длинное серое пальто и синие брюки и пребывал, похоже, в отличном настроении. А король Хамад выбрал национальный костюм для появления на встрече.

Король Чарльз III и король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа / Фото: Associated Press

"Его Величество приветствовал Его Величество короля Бахрейна Хамада в Виндзорском замке вчера. Король Хамад был приглашен осмотреть Почетный караул, который состоял из 1-го батальона валлийских гвардейцев", - гворится в сообщении Букингемского дворца.

Король Чарльз III и король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа / Фото: Associated Press

Отметим, что королева Камилла, супруга Чарльза, сейчас не исполняет своих королевских обязанностей так как находится на больничном. Недавно дворец поделился подробностями, что с ней такое.

Король Чарльз III и король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа / Фото: Associated Press

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