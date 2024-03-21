Пока Камилла в Ирландии: король Чарльз во фраке появился на аудиенции

Король Чарльз провел сегодня три частные аудиенции в Букингемском дворце.
Пока его супруга королева Камилла находится в Северной Ирландии, где поделилась новостями о состоянии здоровья монарха, Чарльз принял господина Нг Тек Хина, когда он вручил в Лондоне отзывные грамоты своего предшественника и свои собственные поручения на посту Верховного комиссара Республики Сингапур.
75-летний Чарльз хорошо выглядел, был одет в черный фрак, белую рубашку и серые брюки в тонкую полоску, а обут в черные кожаные туфли.
К сожалению, король не смог присоединиться к Камилле в Северной Ирландии, поскольку он сейчас выполняет ограниченное количество обязанностей, пока проходит лечение от рака, который ему диагностировали в феврале 2024 года.
Тем не менее у королевской семьи уже готов план на случай смерти короля. Но это никак не связано с недавно появившимися в Сети фейками, будто бы монарх скончался, а является простым соблюдением протокола. Операция эта называется "Менайский мост" и у королевы Елизаветы II также была подобная операция.
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