Пока Камилла в Ирландии: король Чарльз во фраке появился на аудиенции

Пока его супруга королева Камилла находится в Северной Ирландии, где поделилась новостями о состоянии здоровья монарха, Чарльз принял господина Нг Тек Хина, когда он вручил в Лондоне отзывные грамоты своего предшественника и свои собственные поручения на посту Верховного комиссара Республики Сингапур.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

75-летний Чарльз хорошо выглядел, был одет в черный фрак, белую рубашку и серые брюки в тонкую полоску, а обут в черные кожаные туфли.

Король Чарльз III и Нг Тек Хина / Фото: Associated Press

К сожалению, король не смог присоединиться к Камилле в Северной Ирландии, поскольку он сейчас выполняет ограниченное количество обязанностей, пока проходит лечение от рака, который ему диагностировали в феврале 2024 года.

Король Чарльз III и Нг Тек Хина / Фото: Getty Images

Тем не менее у королевской семьи уже готов план на случай смерти короля. Но это никак не связано с недавно появившимися в Сети фейками, будто бы монарх скончался, а является простым соблюдением протокола. Операция эта называется "Менайский мост" и у королевы Елизаветы II также была подобная операция.

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