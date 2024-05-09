Пока король остался в стороне: семья принцессы Дианы поддержала принца Гарри на службе в Лондоне

Родные дядя и тетя принца Гарри посетили вместе с ним службу в честь 10-летия "Игр непокоренных" в соборе Святого Павла в Лондоне.

Семья принцессы Дианы поддержала ее сына на юбилейном мероприятии в то время, как родной отец – король Чарльз III, к сожалению, не нашел время на то, чтобы увидеться с младшим сыном.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

Граф Чарльз Спенсер и его старшая сестра леди Джейн Феллоуз прибыли в собор Святого Павла, где в 1981 году их сестра леди Диана Спенсер выходила замуж за принца Уэльского.

Дядя и тетя принца Гарри продемонстрировали ему свою поддержку на фоне продолжающегося королевского кризиса.

Леди Джейн Феллоуз и Чарльз Спенсер / Фото: Getty Images

Также увидеть герцога Сассекского прибыли и поклонники. Он даже подошел к некоторым из них пожать руки и поздороваться.

Тем временем король Чарльз III, которого пригласили присутствовать на службе в центре Лондона, провел первую в сезоне вечеринку в саду в Букингемском дворце. Из-за плотного рабочего графика король не смог встретиться с сыном, хотя, говорят, дело вовсе не в графиках отца и сына.

Король Чарльз и королева Камилла, герцог и герцогиня Глостерские и герцогиня Софи / Фото: Associated Press

На вечеринку в Букингемском саду к монарху присоединилась супруга королева Камилла, а также герцог и герцогиня Эдинбургские и принцесса Анна.

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