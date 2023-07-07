Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Пока король в отъезде: неизвестный мужчина устроил бунт у главного входа в Букингемский дворец

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
188
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Пока король в отъезде: неизвестный мужчина устроил бунт у главного входа в Букингемский дворец

Букингемский дворец / Фото: Associated Press

Букингемский дворец – официальная резиденция короля Чарльза III и королевы Камиллы. И хотя они там не живут, все же именно там чаще всего происходят разного рода официальные мероприятия, аудиенции и приемы.

Сообщается, что неизвестный мужчина приковал себя наручниками к главным воротам Букингемского дворца и угрожал навредить себе, но, к счастью, в происшествие быстро вмешались полицейские.

Австралийская журналистка Кэти Прайс, записавшая видео и опубликовавшая его в Твиттере, показала, как сотрудники полиции быстро очищают территорию от туристов и разбираются с инцидентом, который произошел в четверг вечером.

На двух других видео, которыми поделилась журналистка, видно, как полиция просит людей покинуть территорию лондонского королевского дворца. Что хотел неизвестный, устроив такой "бунт", тоже не сообщается.

Напомним, ни один член королевской семьи в настоящее время не проживает в Букингемском дворце, в котором ведутся масштабные ремонтные работы. Король Чарльз и королева Камилла используют Кларенс-хаус как свою официальную резиденцию.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
188
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация