Пока королева была в больнице: принц Чарльз провел мероприятие в Сент-Джеймсском дворце

Пока королева была в больнице: принц Чарльз провел мероприятие в Сент-Джеймсском дворце

Наследник королевы Елизаветы II – старший сын принц Чарльз – провел торжественное мероприятие в Сент-Джеймсском дворце.

72-летний принц Чарльз присутствовал на церемонии вручения награды Prince's Trust Awards в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне. Премия Prince's Trust Awards присуждается молодым людям, которые преуспели несмотря ни на что, повысили свои жизненные шансы и оказали положительное влияние на свое местное сообщество.

Принц Уэльский прекрасно выглядел и был одет в серый костюм светлую рубашку в мелкую клетку и голубой галстук. В кармане его пиджака был платок, подобранный в тон галстука.

Принц Чарльз / Getty Images

Тем временем, напомним, его мать 95-летняя королева Елизавета II провела ночь со среды на четверг в больнице короля Эдуарда VII, куда приехала по настоянию своего врача. Букингемский дворец уже сообщил, что с монархом все в порядке, она уже вернулась в Виндзорский замок и к работе.

Королева Елизавета II и принц Чарльз / Getty Images

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