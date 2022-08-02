Пока Летиция отдыхает: король Филипп VI принял участие в парусных соревнованиях

Члены испанской королевской семьи уехали в отпуск, который традиционно проводят в Пальма-де-Майорке.

Вчера королева Летиция с супругом королем Филиппом VI и дочками устроили летнюю фотосессию во время посещения Картезианского монастыря Ла Картуха в Вальдемосе.

Испанская королевская семья / Фото: Getty Images

Также супруг королевы Летиции – король Филипп VI – был запечатлен фотографами за своим любимым занятием в отпуске. Он принял участие в соревнованиях на борту яхты Aifos во время 40-го Кубка парусного спорта Copa Del Rey Mapfre в Real Club Nautico, который проходит ежегодно.

54-летний монарх был одет в белую футболку, серые шорты и бейсболку и был рулевым за штурвалом.

Король Филипп VI / Фото: Getty Images

Прошлым летом Его Величество также принимал участие в этом соревновании. Обычно на отдыхе испанские монархи находятся весь август и каждый год ездят в одно и то же место – Пальма-де-Майорку.

Король Филипп VI / Фото: Getty Images

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