Пока мама на реабилитации: дети княгини Шарлин приняли участие в праздничной ярмарке

Пока княгиня Шарлин находится в клинике, где проходит реабилитацию, ее дети посетили новое мероприятие.

Недавно принц Жак и принцесса Габриэлла отпраздновали 7-летие. Близнецы княгини Шарлин и князя Альбера II весело провели время, а дворец поделился фотографиями, которые были сделаны в этот праздничный день.

Принц Жак и принцесса Габриэлла / Getty Images

А вчера принц и принцесса вместе со своей тетей принцессой Стефанией присутствовали на раздаче рождественских подарков во дворце Монако в Монте-Карло. Принцесса Габриэлла была в трикотажной кофте, юбке и белых колготах, а также в жилетке и с защитной маской на лице. Ее брат Жак был в теплой парке и зеленой рубашке в клетку. Он также был в маске и стоял чуть впереди своей сестры и тети Стефании.

Принцесса Стефания была в красном клетчатом пальто и теплом красном свитере с высокой горловиной, а на лице у нее была праздничная красная маска. Пока княгиня Шарлин занята своим здоровьем и находится на реабилитации, князю Альберу помогает с детьми его сестра.

Принц Жак и принцесса Габриэлла / Getty Images

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