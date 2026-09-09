Пока Мелания отказалась ехать с мужем: помощница-блондинка Трампа снова появилась рядом с ним

Натали Харп / © Associated Press

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Помощница президента США Натали Харп вновь оказалась в центре внимания. Ее сфотографировали в Овальном кабинете рядом с Дональдом Трампом на следующий день после появления информации о том, что Мелания Трамп не приедет с мужем на важное мероприятие Республиканской партии.

Об этом пишет The Daily Beast.

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По словам представителя Белого дома, первая леди не планирует посещать съезд республиканцев в Далласе, который пройдет 9 и 10 сентября. Ее супруг должен выступить на этом мероприятии. Изначально речь президента была запланирована только на второй день, однако впоследствии программу изменили.

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Тем временем 35-летняя Харп с улыбкой наблюдала за тем, как Трамп общался с журналистами перед поездкой в свой гольф-клуб в Нью-Джерси. Она является одной из ближайших помощниц президента и часто сопровождает его во время рабочих поездок и публичных мероприятий.

Натали Харп / © Getty Images

Ранее Натали работала ведущей на консервативном телеканале One America News Network, а сейчас занимает должность исполнительного помощника президента. Она помогает ему искать информацию, готовить посты для Truth Social и постоянно распечатывает для него статьи. Из-за этого Харп называют «человеком-принтером».

Ее близость к Трампу стали активно обсуждать после обнародования двух писем, которые помощница якобы написала ему в 2023 году. В них она называла президента своим защитником, уверяла в преданности и писала, что не хочет его разочаровывать. Сам Трамп ранее заявлял, что Харп никогда его не покинет.

Отсутствие Мелании в Далласе вновь привлекло внимание к ее не слишком насыщенному публичному графику. По подсчетам американских журналистов, по состоянию на начало сентября 2026 года первая леди появлялась на публике лишь 40 раз. В частности, она пропустила ужин корреспондентов Белого дома и похороны сенатора Линдси Грэма.

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Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Представители Белого дома не предоставили изданию комментариев относительно присутствия Натали Харп в Овальном кабинете и решения Мелании не ехать на партийный съезд.

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