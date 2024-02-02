Пока она восстанавливается после операции: в соцсети опубликовали новый ролик с принцессой Уэльской

Королевский фонд поделился на этой неделе в Instagram видео, посвященное годовщине кампании Shaping Us, которую принцесса Уэльская запустила в январе 2023 года, чтобы еще больше подчеркнуть важность первых лет жизни детей.

"Какой год прошел с момента запуска #ShapingUs!" Центр раннего детства Королевского фонда подписал свой пост. "Наша кампания подчеркивает уникальную важность раннего детства. От беременности до пятилетнего возраста наш мозг развивается быстрее, чем в любой другой период нашей жизни. Наш опыт, окружение и отношения в этом очень раннем возрасте формируют взрослых, которыми мы становимся и общество, которое мы создаем вместе", - зазначено в подписи.

В ролике были представлены отрывки с участием принцессы Кейт во время многих мероприятий, которые она провела за последние 12 месяцев, связанных с Shaping Us. Ее работа приводила ее в разные места: от занятий в классе с детьми до поля для регби, когда в июне она посетила регбийный клуб Мейденхеда, чтобы поговорить с мужчинами о влиянии мужчин-воспитателей и спорта на детей. Во фрагментах видео также показана Кейт на сеансе, где она садились на пол, чтобы играть с детьми с особыми потребностями, и на Национальном симпозиуме Shaping Us в Музее дизайна в центре Лондона в ноябре, где Кейт выступила с программной речью перед экспертами в этой области.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Сейчас принцесса Уэльская находится дома в Виндзоре, где восстанавливается после операции на брюшной полости. Предыдущие две недели Кейт провела в лондонской клинике.

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