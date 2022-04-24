Пока Путин выпускает крылатые ракеты по Украине, его любовница Кабаева провела фестиваль в Москве

Подружка "фюрера" живет и здравствует в России. Из Швейцарии госпожу Кабаеву, похоже, давно выгнали.
Только вчера диктатор Путин отдал очередной приказ выпустить семь крылатых ракет по Одессе, в результате чего погибло 6 человек, среди которых 3-месячная девочка и ее мама.
Вопреки появившейся в прессе информации о том, что друзья Кабаевой просят ее обратиться к Путину с призывом остановить войну, спортсменка делает вид, что ничего не происходит. Вчера, например, в московском спорткомплексе "ВТБ Арена" прошел фестиваль художественной гимнастики "Алина", как пишет пропагандистское издание Spletnik, в этом году он был посвящен Великой Отечественной войне.
Кабаева появилась в там в розовом платье с глубоким декольте и с георгиевской лентой на груди. На сцену вышла под песню "День победы" в исполнении Льва Лещенко и произнесла речь.
"Это событие, которое не уходит в прошлое (Великая Отечественная война), оно остается с нами, потому что эта великая победа утвердила наше право на жизнь. Плох тот народ, который не помнит эту историю, а мы помним. Помним и гордимся подвигом нашего большого многонационального народа. Наш фестиваль сегодня — это дань памяти, благодарность народу-победителю. Это наш букет цветов вечному огню победы", - сказала Алина.
Цинизм всего вышесказанного впечатляет. А вот украинцы точно не забудут никогда ни одной крылатой ракеты, выпущенной в наших людей.
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