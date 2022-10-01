Пока россияне "без штанов" воюют: Путин вышел на сцену в куртке за 435 тысяч рублей

В том, что глава Кремля Путин давно "оторван от реальности и народа" нет никаких сомнений. Пока российские мужчины "голые" и практически "босые" отправляются воевать с Украиной, сам президент выходит на сцену на Красной площади в куртке за 435 тысяч рублей.
30 сентября в Кремле на торжественной церемонии Путин подписал документы о "присоединении" к РФ оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. В церемонии приняли участие коллаборанты Владимир Сальдо, Евгений Балицкий, Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Все они потом появились на праздничном выступлении на Красной площади в Москве. На сцену Путин вышел в куртке итальянского бренда Brioni из новой осенне-зимней коллекции. На сайте российского ЦУМа написано, что куртка сшита из плотного габардина, этот материал устойчив к повреждениям. Изделие с накладным нагрудным и двумя боковыми карманами застегивается молнией, скрытой под широкой планкой. Стоимость такой куртки 435 тысяч рублей (7504 долларов).
Отметим, что на войну в Украину Путин отправляет российских мужчин практически "голых" и "босых", но россиян это не смущает.
Любовь Путина к люксовым брендам давно известна. Например, во время выступления в "Лужниках" весной 2022 года, Путин появился на публике в пальто от люксового итальянского бренда Loro Piana. Стоимость пальто в 31 раз превышает среднемесячную заработную плату по России.
А Brioni – это любимый бренд одежды "фюрера", ведь это бренд, которые одевал самого Джеймса Бонда. Кстати, для того, чтобы не привлекать внимание людей к брендам, личный стилист Путина всегда снимает этикетки с одежды.
Во время визита в Ашхабад Путин также засветил пиджак от Brioni. Цены у бренда соответствующие: примерно в 6000 долларов вам обойдется пиджак от Brioni и еще 1000 долларов придется заплатить за брюки.
Кстати, любовница диктатора Алина Кабаева также недавно была замечена на публичном мероприятии в жакете из новой коллекции французского Модного дома Balmain, а стоимость одной такой вещи - 2550 долларов.
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