Пока Шарлин лечится: князь Альбер II забрал детей из школы

Князь Альберт II внес некоторые изменения в образование своих детей – принца Жака и принцессы Габриэллы.

Наследники князя теперь не посещают школу, как это было раньше, а находятся на домашнем обучении, которое предоставляет им частная школа L'Institution François d'Assise-Nicolas Barré в Монако. Чтобы дети чувствовали себя как обычные дети, вместе с ними в классе, который расположен в княжеском дворце, учатся несколько их друзей. Вероятно, в нынешних обстоятельствах, когда мать близнецов княгиня Шарлин находится в клинике, это лучший вариант для обучения. Об этом рассказал князь Альбер II в интервью Paris Match.

Князь Альбер II с детьми / Getty Images

Также ранее Альбер II официально подтвердил, что его супруга Шарлин находится за пределами Монако в клинике. Но теперь диагноз Ее Высочества публично не разглашается. Предполагается, что у Шарлин проблемы с психическим здоровьем.

Впрочем, князь Альбер говорит, что планирует вместе с детьми навестить супругу. Возможно, это будет в следующую пятницу, когда дети будут праздновать свое 7-летие.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Associated Press

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