Общество
21
1 мин

Пока Уильям был в отъезде: принцесса Кейт сводила детей на очень особенное мероприятие

В минувшие выходные принцесса Кейт вместе с тремя детьми посетили съемочную площадку предстоящего телесериала о Гарри Поттере.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Кейт с детьми

Принцесса Кейт с детьми / © Associated Press

Пока принц Уильям навещал своего отца короля Чарльза в Балморале, Кейт и трое ее детей — принцы Джордж и Луи, а также принцесса Шарлотта посетили это невероятно захватывающее мероприятие.

«Это было нечто особенное», — рассказал источник, присутствовавший на съемках во время королевского визита. «Кейт и дети встретились с юными актерами и режиссером прямо на съемочной площадке. Съемки там длились всего одну ночь, так что это был поистине волшебный билет», — пишет Daily Mail.

Принц Гарри, Кейт и Уильям / © Associated Press

Принц Гарри, Кейт и Уильям / © Associated Press

Это напомнило нам эпизод двенадцатилетней давности, когда в 2013 году Кейт, Уильям и принц Гарри посещали официальное открытие студии Warner Bros в Ливсдене, где они осмотрели выставку «Создание Гарри Поттера». Кэтрин тогда как раз была беременна первенцем принцем Джорджем.

Принц Гарри, Кейт и Уильям / © Associated Press

Принц Гарри, Кейт и Уильям / © Associated Press

Тогда троица размахивала волшебными палочками и осмотрела выставку костюмов, реквизита и декораций из оригинального сериала из восьми фильмов с Дэниелом Рэдклиффом, Эммой Уотсон и Рупертом Гринтом в главных ролях, который выходил в период с 2001 по 2011 год. В те годы Уильям и Гарри еще были в очень близких отношениях, по крайней мере создавалось такое впечатление.

Кейт в студии Warner Bros / © Associated Press

Кейт в студии Warner Bros / © Associated Press

21
