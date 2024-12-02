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Покаталась на флоуборде: Иванка Трамп в купальнике похвасталась идеальной фигурой

Покаталась на флоуборде: Иванка Трамп в купальнике похвасталась идеальной фигурой

Покаталась на флоуборде: Иванка Трамп в купальнике похвасталась идеальной фигурой

Иванка Трамп

43-летняя дочь избранного президента США находится в отличной физической форме.

Иванка Трамп сейчас находится на отдыхе в теплых краях. В Instagram Stories она показала, как проходит ее отпуск.

Иванка занялась флоубордом – у нее отлично получилось держать равновесие.

Иванка Трамп / ©
Иванка Трамп

А еще она продемонстрировала стройную фигуру в черном сплошном купальнике с белыми вставками и пикантным декольте.

Иванка Трамп / ©
Иванка Трамп

Трамп также поделилась позитивной фотографией, на которой она запечатлена улыбающаяся с фламинго.

Иванка Трамп / ©
Иванка Трамп

"Фотобомба фламинго", – подписала она снимок.

Напомним, ранее Иванка Трамп похвасталась деловым луком в сером костюме.

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