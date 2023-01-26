Показала больше, чем хотела: как с принцессой Уэльской случился забавный конфуз

С платьями принцессы Уэльской очень часто происходили разные конфузные ситуации. Особенно в первые годы ее брака с принцем Уильямом.

Мы уже показывали вам несколько подборок с фотографиями, на которых видно, как Кэтрин пыталась удержать подолы своих платьев во время порывов ветра на разных мероприятиях.

Однажды юбку Кейт ветер вздернул практически до самого верха. Это произошло в ноябре 2013 года, когда жена Уильяма посещала форум Place2Be в офисе Clifford Chance, Canary Wharf в Лондоне.

В тот день Кейт была одета в черный жакет и платье, а также в прозрачные черные колготы и обута в замшевые туфли на каблуках. Публика смогла оценить стройные ноги принцессы, когда ее юбка поднялась практически до верха.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Второй забавный эпизод произошел на церемонии приветствия президента Сингапура Тони Тан Кенг Яма в начале государственного визита на параде конногвардейцев 21 октября 2014 года в Лондоне. Тогда от порыва ветра взлетело вверх серое клетчатое платье, которое было в тот день на принцессе Уэльской.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Больше конфузных ситуация с платьями принцессы Кейт смотрите в нашей подборке. Стоит отметить, что в последние годы Ее Высочество делает все, чтобы подобных ситуаций больше не происходило. Возможно, даже пользуется лайфхаком самой королевы Елизаветы II.

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