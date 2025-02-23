Показала больше, чем хотела: королева Летиция продемонстрировала пикантный разрез на платье

Ранее на этой неделе королева Летиция посещала Испанский кинофестиваль в Туделе, где появилась в одном из своих любимых образов.

В этот раз Ее Величество появилась на публике в бордовом платье длины миди от Massimo Dutti с высоким воротом и рукавами "летучая мышь", оно идеально сочетался с кожаными туфлями-лодочками на невысоких каблуках от Magrit и черным пальто с поясом от Carolina Herrera.

Фотографы сделали много кадров королевы Летиции и на одном из них супруга короля Филиппа VI как раз выходила из помещения и прикрывала рукой разрез на ее платье, которые оказался весьма пикантным.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Напомним, этот образ королева Летиция также подчеркнула серьгами каплевидной формы от PDPAOLA и кольцом Coreterno, которое она всегда носит на указательном пальце.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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