Показала больше, чем хотела: принцесса София появилась на приеме в полупрозрачном платье

Королева Максима и ее супруг король Нидерландов Виллем-Александр устроили прием для шведской королевской семьи в Стокгольме. Все королевские особы были прекрасны в этот вечер, но особенно выделялась принцесса София.

37-летняя супруга принца Карла Филиппа – принцесса София – была одета в мерцающее голубое платье, расшитое пайетками от кутюр Ida Lanto. Наряд с широкими рукавами в виде крыльев летучей мыши и прямым подолом. К платью принцесса подобрала туфли оттенка металлик на каблуках.

Принцесса София и принц Карл Филипп / Фото: Getty Images

Платье сидело на принцессе прекрасно и выглядела она великолепно. Не учла София только то, что при вспышках фотокамер наряд будет просвечиваться и засветила немного больше, чем хотела.

Также вечерний аутфит принцессы Софии был дополнен миниатюрным синим клатчем с россыпью камней, волосы распустила, сделала вечерний макияж и была запечатлена, когда мило беседовала с наследной принцессой Викторией.

Принцесса София и принц Карл Филипп и кронпринцесса Виктория с мужем Даниэлем / Фото: Getty Images

К слову, 45-летняя кронпринцесса Виктория, надела белое платье в пол с V-образным декольте и кейп-накидкой с перьям, дополнив образ маленьким клатчем, ожерельем из камней и с жемчужной подвеской, и серьги с крупными жемчужинами.

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