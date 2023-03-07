Показала больше, чем хотела: с платьем королевы Камиллы произошел конфуз

Такие конфузы происходили не только с принцессой Уэльской или герцогиней Сассекской. Королева Камилла также попадала "во власть природной стихии".

5 июля 2015 года Камилла посещала церковь Святой Марии Магдалины в поместье Сандрингем. В тот день состоялись крестины принцессы Шарлотты Уэльской, дочери принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

В тот день выдалась очень ветреная погода, и с Камиллой произошел такой же конфуз, который неоднократно случался и с Кейт Миддлтон. Подул сильный ветер и вздернул подол ее платья и шляпку, супруга Чарльза спохватилась удерживать и то, и другое. А публика увидела стройные ноги королевской особы.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

С тех пор подобные конфузы с королевой Камиллой больше не происходили. По крайней мере с платьями так точно. А вот шляпки периодически ветер все так же срывает с ее головы.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

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