Показала больше: Ольга Харлан опубликовала кадры, как ее возлюбленный Луиджи делал ей предложение

5 сентября украинская фехтовальщица опубликовала в Instagram пост и поделилась радостной новостью о том, что она выходит замуж за итальянского фехтовальщика с которым состоит в отношениях более шести лет.

ТСН уже рассказывал вам историю любви Оли и Луиджи Самеле. Вчера Оля также поделилась несколькими снимками в сторис и рассказала подробнее, как Луиджи попросил ее руки на берегу океана во время их отпуска в США.

Фото: Instagram Ольги Харлан

Олимпийская чемпионка рассказала, что Луиджи забрал у нее сумку и все время ходи с ней, потому что именно там и оказалось кольцо с бриллиантом.

На фото, которые по словам Оли сделали случайные прохожие видно, что мужчина стал на одно колено, чтобы задать главный вопрос своей возлюбленной.

Ольга Харлан и Луиджи Самеле / Фото: Instagram Ольги Харлан

Ольга Харлан и Луиджи Самеле / Фото: Instagram Ольги Харлан

Также Оля рассказала, что была настолько счастлива и обескуражена в этот момент, что забыла ответить "да" и Луиджи пришлось уточнить, каким же будет ответ.

Ольга Харлан и Луиджи Самеле / Фото: Instagram Ольги Харлан

Ольга Харлан и Луиджи Самеле / Фото: Instagram Ольги Харлан

Поклонники от всей души поздравляют Ольгу с прекрасным событием и редакция ТСН.ua присоединяется к этим поздравлениям.

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