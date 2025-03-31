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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Показала детей: Челси Дэви поделилась нежным снимком в честь Дня матери

Бывшая возлюбленная принца Гарри отпраздновала День матери и поделилась фото в соцсети.

Автор публикации
Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Челси Дэви

Челси Дэви / © Associated Press

39-летняя Челси Дэви у которой много лет назад были продолжительное отношения с британским принцем Гарри, опубликовала в честь праздника новое фото в своем Instagram. На снимке Челси запечатлена с двумя детьми — сыном и дочерью.

«С Днем матери всех, кто празднует сегодня в Великобритании 💛 Посылаю вам так много любви», — написала под снимком Челси.

/ © instagram.com/chelsydavy

© instagram.com/chelsydavy

Ранее Дэви публиковала также фотографии со своей мамой Беверли. Вместе они позировали в кадре и рекламировали ювелирную коллекцию бренда Дэви, который называется Aya, созданную ко Дню матери.

Напомним, Челси Дэви замужем за директором гостиничной компании Bijou Collection Сэмом Катмор-Скоттом. Пара растит двоих детей.

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