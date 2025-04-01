ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
717
Время на прочтение
1 мин

Показала фото с мужем: леди Амелия Спенсер поделилась снимками школьных лет

Леди Амелия Спенсер поделилась своим милыми детскими фото и показала фото своего мужа Грега Маллетта.

Автор публикации
Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Амелия Спенсер и Грег Маллетт

Амелия Спенсер и Грег Маллетт / © Instagram леди Амелии Спенсер

Амелия Спенсер и Грег Маллетт недавно отпраздновали свою вторую годовщину свадьбы, поделились ранее не публиковавшиеся фотографии из более раннего периода своей жизни.

Пара создала в Instagram совместный пост с фотографией каждого из них со школьных лет.

/ © Instagram леди Амелии Спенсер

© Instagram леди Амелии Спенсер

«Сегодня делимся нашей школьной фотографией в поддержку первого Дня школьной фотографии @greatormondst. Мы очень гордимся тем, что поддерживаем вас, и восхищаемся тем, что вы делаете», — написала Амелия.

Поклонники в комментарии отметили, что леди Амелия на снимке похожа на свою тетю принцессу Уэльскую Диану.

Отметим, что фото Амелия поделилась в честь первого в истории благотворительной организации Great Ormond Street Charity дня школьной фотографии, в рамках которого всемирно известному фотографу Ранкину было поручено сделать портреты детей в больнице.

Напомним, ранее мы публиковали детские фото принцессы Дианы, которые вы не видели ранее.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie