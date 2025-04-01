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Показала фото с мужем: леди Амелия Спенсер поделилась снимками школьных лет
Леди Амелия Спенсер поделилась своим милыми детскими фото и показала фото своего мужа Грега Маллетта.
Амелия Спенсер и Грег Маллетт недавно отпраздновали свою вторую годовщину свадьбы, поделились ранее не публиковавшиеся фотографии из более раннего периода своей жизни.
Пара создала в Instagram совместный пост с фотографией каждого из них со школьных лет.
«Сегодня делимся нашей школьной фотографией в поддержку первого Дня школьной фотографии @greatormondst. Мы очень гордимся тем, что поддерживаем вас, и восхищаемся тем, что вы делаете», — написала Амелия.
Поклонники в комментарии отметили, что леди Амелия на снимке похожа на свою тетю принцессу Уэльскую Диану.
Отметим, что фото Амелия поделилась в честь первого в истории благотворительной организации Great Ormond Street Charity дня школьной фотографии, в рамках которого всемирно известному фотографу Ранкину было поручено сделать портреты детей в больнице.
Напомним, ранее мы публиковали детские фото принцессы Дианы, которые вы не видели ранее.