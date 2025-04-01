Показала фото с мужем: леди Амелия Спенсер поделилась снимками школьных лет

Амелия Спенсер и Грег Маллетт / © Instagram леди Амелии Спенсер

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Амелия Спенсер и Грег Маллетт недавно отпраздновали свою вторую годовщину свадьбы, поделились ранее не публиковавшиеся фотографии из более раннего периода своей жизни.

Пара создала в Instagram совместный пост с фотографией каждого из них со школьных лет.

© Instagram леди Амелии Спенсер

«Сегодня делимся нашей школьной фотографией в поддержку первого Дня школьной фотографии @greatormondst. Мы очень гордимся тем, что поддерживаем вас, и восхищаемся тем, что вы делаете», — написала Амелия.

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Поклонники в комментарии отметили, что леди Амелия на снимке похожа на свою тетю принцессу Уэльскую Диану.

Отметим, что фото Амелия поделилась в честь первого в истории благотворительной организации Great Ormond Street Charity дня школьной фотографии, в рамках которого всемирно известному фотографу Ранкину было поручено сделать портреты детей в больнице.

Напомним, ранее мы публиковали детские фото принцессы Дианы, которые вы не видели ранее.