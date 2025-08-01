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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Показала красочные фото с помолвки: племянница принцессы Дианы выходит замуж

Еще одна племянница принцессы Дианы — леди Элиза Спенсер — выходит замуж.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Элиза Спенсер и Ченнинг Миллерд

Элиза Спенсер и Ченнинг Миллерд / © Instagram.com/elizavspencer

Ее возлюбленный Ченнинг Миллерд сделал девушке предложение после девяти лет отношений. 31 июля леди Элиза (сестра-близнец леди Амелии Спенсер), сообщила в Instagram о помолвке со своим давним бойфрендом.

Девушка поделилась тремя живописными фотографиями, показав, Миллерд сделал предложение на Санторини, в Греции, где пара наслаждалась отдыхом, любуясь видом на море за романтично сервированным столиком, окруженным цветами и свечами.

Элиза Спенсер и Ченнинг Миллерд / © Instagram.com/elizavspencer

Элиза Спенсер и Ченнинг Миллерд / © Instagram.com/elizavspencer

«Навсегда вместе», — подписала фотографии леди Элиза, добавив эмодзи красного сердца.

Ченнинг Миллерд также поделился фотографиями в своих историях в Instagram.

/ © Instagram.com/elizavspencer

© Instagram.com/elizavspencer

Первой пару поздравила сестра Элизы — леди Амелия. Она написала: «Самые лучшие новости на свете. Я невероятно рада за вас обоих! Люблю вас обоих всем сердцем! Идеальная пара и помолвка мечты».

Элиза Спенсер и Ченнинг Миллерд / © Instagram.com/elizavspencer

Элиза Спенсер и Ченнинг Миллерд / © Instagram.com/elizavspencer

Миллерд является хорошим другом мужа Амелии — Грега Маллетта (поженились в марте 2023 года в Кейптауне), они также вместе учились в школе. У Ченнинга есть сын.

Амелия и Элиза Спенсер / © Getty Images

Амелия и Элиза Спенсер / © Getty Images

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