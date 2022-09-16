Показала мастерство: леди Луиза сделала идеальный последний реверанс перед бабушкой - королевой Елизаветой II

Внучка королевы Елизаветы II – леди Луиза Виндзор – старшая дочь графа и графини Уэссекских, почтила память бабушки во время службы в среду в Вестминстер-холле.

Леди Луиза сделала низкий и красивый реверанс, когда родственники по очереди подходили к гробу монарха, чтобы продемонстрировать последнюю дань уважения.

Леди Луиза Виндзор / Фото: Associated Press

18-летняя девушка стояла рядом со своим младшим братом Джеймсом, виконтом Северном, который, как и полагается особам мужского пола, склонил голову вниз в то время, когда его сестра делала реверанс.

Ранее мы рассказывали, как постаралась в реверансе герцогиня Сассекская Меган. Ее последний реверанс королеве был очень низкий и красивый.

Леди Луиза с братом Джеймсом / Фото: Getty Images

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Также красиво сделала реверанс принцесса Уэльская, Кэтрин. Но она давно владеет искусством реверанса, так как является членом британской королевской семьи уже одиннадцать лет.

Реверанс принцессы Уэльской, Кейт / Фото: Getty Images

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