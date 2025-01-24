Показала мужа и детей: бывшая девушка принца Гарри поделилась редкими кадрами в блоге

Челси Дэви опубликовала в Instagram несколько фотографий, в том числе со своим мужем и детьми, а также показала себя в купальнике. В поддписи к кадрам написала:

"Большое спасибо за всю любовь с момента перезапуска Aya летом, я была поражена вашей поддержкой и очень благодарна всем, кто был частью этого путешествия. Я так взволнована всем, что произойдет в 2025 году — оставайтесь с нами!", - написала Челси.

Челси Дэви / Фото: Instagram Челси Дэви

Напомним, Челси замужем за директором гостиничной компании Bijou Collection Сэмом Катмор-Скоттом, который на год старше Гарри и учился в Иттонском колледже. В 2022 году супруги стали родителями сына, а позже Челси родила дочь.

Челси Дэви с мужем и детьми / Фото: Instagram Челси Дэви

С британским принцем Гарри, который сейчас живет в США, Челси состояла в отношениях с перерывами примерно с 2004 по 2011 год. Довольно долгий период и достаточный для того, чтобы она поняла, что не хочет за него замуж.

Челси Дэви / Фото: Instagram Челси Дэви

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