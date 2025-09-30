Показала мужа и дочь: племянница принцессы Дианы поделилась красочными снимками

Леди Китти Спенсер / © Associated Press

Девочке чуть больше двух лет и практически все лето она провела с мамой на Юге Франции. Именно этими снимками леди Китти и решила поделиться с фолловерами своего Instagram.

«Летние снимки ☀️ Юг Франции ☀️», — подписала кадры модель.

Китти Спенсер, ее дочь Афина и муж Майкл / © Instagram Леди Китти Спенсер

На одном из них Китти и ее муж — британский миллиардер Майкл Льюис, запечатлены вместе с дочерью на зеленой лужайке на фоне моря.

Также леди Китти опубликовала несколько фотографий маленькой Афины в платье и босоножках, полосатых комбинезонах и других стильных летних нарядах. И почти все эти снимки были сделаны на фоне синего моря.

Афина / © Instagram Леди Китти Спенсер

Китти Спенсер и Афина / © Instagram Леди Китти Спенсер

Афина / © Instagram Леди Китти Спенсер

Афина / © Instagram Леди Китти Спенсер

Афина / © Instagram Леди Китти Спенсер

Афина / © Instagram Леди Китти Спенсер

Афина и леди Китти Спенсер / © Instagram Леди Китти Спенсер

Лица своей дочери Китти Спенсер не показывает. Видимо, придерживается тех же принципов, что и принц Гарри и Меган Маркл, которые тоже не хотят, чтобы широкая общественность знала, как выглядят их дети в целях их безопасности.