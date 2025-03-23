Показала новое фото дочери: принцесса Беатрис написала эссе об опыте преждевременных родов

В январе 2025 года принцесса Беатрис поделилась радостной новостью о том, что у нее и ее мужа Эдоардо Мапелли-Моцци родилась вторая дочь, которую назвали Афина. Счастливое объявление семьи последовало за неделями сильного беспокойства, после того как Беатрис узнала, что ее дочь, скорее всего, родится преждевременно.

В личном эссе для британского Vogue принцесса Йоркская рассказала о трудном и волнительном периоде своей второй беременности, а сайт поделился новыми снимками семьи с новорожденной дочерью.

Новорожденная дочь принцессы Беатрис - Афина Элизабет Роуз Мапелли-Моцци / Фото: Instagram британской королевской семьи

"Ничто не подготовит вас к моменту, когда вы поймете, что ваш ребенок родится раньше времени. Так мало контроля. Родится ли она здоровой? Будут ли осложнения? Как вы будете совмещать оставшуюся часть семейной жизни, пытаясь сохранить крошечного человечка в безопасности и благополучии? Вы знаете, что когда ваш ребенок появится на свет, врачи и акушерки будут рядом, делая все возможное, чтобы он смог пережить эти сложные первые дни. Но вы понятия не имеете, как все это будет происходить, что произойдет дальше. Неопределенность оставляет вас с непреодолимым страхом неизвестности", - так начинает свое эссе принцесса.

Далее она подробнее рассказывает об опыте родов, медицинской команде и поддержке, которая очень важна для женщины в такой период.

Принцесса Беатрис с дочерью Афиной, фото: instagram.com/britishvogue

"Моя вторая дочь, Афина Элизабет Роуз, родилась 22 января. Я так много узнала из этого путешествия беременности – последние этапы которого я провела со всеми этими вопросами, крутящимися в моей голове. После рутинных сканирований мы поняли, что наш "драгоценный груз" нуждается в пристальном наблюдении, и поняли, что нам нужно подготовиться к раннему прибытию. То, что я узнала в этом процессе, было смиряющим: понимание гораздо большего о наших замечательных человеческих телах, но также, больше всего, чего мы не знаем.

Во многих отношениях, долгое время женское здоровье не было на повестке дня. Вы можете попытаться и спланировать беременность как можно лучше, но иногда у вашего тела — или вашего ребенка — есть другие идеи, которые в некоторых случаях могут привести к преждевременным родам. К счастью, с постоянно развивающимися технологиями в руках знающих врачей, акушерок и медсестер, каждый день достигается все больший прогресс в понимании уникальных осложнений, которые могут сопровождать преждевременную беременность.

Я бы описала себя как технологического оптимиста, и моя карьера на сегодняшний день была сосредоточена на том, как исследования и лучшая аналитика данных могут предложить инструменты тем, кто ищет более глубокого понимания. Учитывая этот опыт — и следуя за моим собственным опытом беременности — я оказалась в положении страстной молодой матери, которая хочет работать над поиском ответов для женщин во всем мире. Я хочу сделать все возможное, чтобы заверить те семьи, чьи дети могут появиться на свет раньше времени, что они не одиноки.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Фото: Getty Images

Неважно, кто вы и откуда вы родом, так много элементов беременности универсальны. У меня была необычная жизнь, но мои радости и страхи во время беременности и материнства такие же, как у миллионов других женщин по всему миру. Как и бесчисленное множество других будущих мам, я лежала без сна в течение нескольких недель перед родами, пытаясь следить за каждым движением ребенка в моем животе и спрашивая себя тысячу раз: "А что, если произойдет это или что, если произойдет то?

Мне очень повезло, что за мной пристально наблюдала медицинская бригада, и я прекрасно понимаю, как мне повезло. Это движущая сила во мне, чтобы сделать все возможное, чтобы помочь там, где я могу. Афина родилась здоровой, за несколько недель до предполагаемой даты родов. Она была такой крошечной, что потребовалось больше нескольких недель, чтобы слезы облегчения высохли, и чтобы жизнь с нашим здоровым ребенком стала ощущаться реальной. Ее ноги были такими маленькими — почти такого же размера, как лапки у одного из мягких кроликов моей старшей дочери.

Я очень рада сообщить вам, что Афина сейчас чувствует себя очень хорошо, у меня есть еще несколько ответов на то, что произошло, но до сих пор нет точного объяснения. Оглядываясь на эти месяцы чистого беспокойства, я полна решимости сделать больше, чтобы помочь другим найти ответы на вопросы об осложнениях, которые могут привести к преждевременным родам — вопросы, которые определяли мои дни (и ночи) во время беременности.

Мне повезло, что я смог обратиться к замечательной команде в госпитале Челси и Вестминстера и к руководству профессора Марка Джонсона. Впервые я узнал о его работе от друзей, которые поддерживают Borne, организацию, которую он основал с миссией положить конец преждевременным родам. Теперь я покровитель Borne, очень личное назначение, которым — как и со многими организациями, которые я поддерживаю — я очень горжусь. Говорят, что проблема, решенная совместно, — это проблема, уменьшенная вдвое, и, как и в моей работе с дислексией, я надеюсь сделать все возможное, чтобы поддержать других, таких как я", - откровенно написала принцесса Беатрис.

Принцесса Беатрис / Фото: Getty Images

Напомним, вместе с мужем Эдоардо Мапелли-Моцци они воспитывают двоих дочерей – младшую Афину и старшую Сиенну.

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