Показала новый лук и фотографировалась с медиками: королева Максима на мероприятии

У королевы Нидерландов Максимы очень насыщенный график работы.

Вчера, 17 ноября, Ее Величество посетила новую больницу Амфия в Бреде, Нидерланды. Максима встретилась с медицинскими сотрудниками и любезно сделала после встречи совместное фото с ними.

Королева Максима / Getty Images

В этот день королева-консорт предпочла надеть платье в пестрый принт, которое дополнила широким кожаным поясом винного цвета на талии с золотой пряжкой, сумкой в тон, которую в последнее время носит часто, и высокими сапогами из кожи на каблуках цвета марсала. Максима сделала светлый маникюр и дополнила образ серьгами с красными камнями. Также она была в бежевой защитной маске.

Королева Максима / Getty Images

Королева Максима любит платья. Недавно во время визита в Норвегию Ее Величество появилась на мероприятии в бледно-голубом макси-платье от Claes Iversen, с круглыми вырезами, украшенными золотом. Образ королевы был очень интересным. Впрочем, Максима почти всегда выглядит стильно.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Getty Images

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