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Показала редкий кадр: Сара Йоркская поздравила дочь принцессу Беатрис с днем рождения

Показала редкий кадр: Сара Йоркская поздравила дочь принцессу Беатрис с днем рождения

Принцесса Беатрис и Сара Йоркская / Фото: Associated Press

8 августа принцесса Йоркская Беатрис празднует 36-й день рождения.

Ее мама Сара по этому поводу опубликовала в своем Instagram снимок, на котором запечатлена со своей девочкой.

"С днем ​​рождения, моя замечательная Беатрис. Ты самая замечательная дочь, мать, мачеха, сестра, жена и женщина! Для меня большая честь иметь возможность учиться у тебя каждый день. Ты продолжаешь вдохновлять меня и окружающих своим теплом, любопытством и интересом к жизни. Я тебя люблю. С днем ​​рождения", - трогательно подписала черно-белый кадр герцогиня Йоркская.

На снимке Сара прижимается лицом к дочери, а у нее закрыты глаза и она, словно присела вниз. Этот нежный момент между матерью и дочерью был запечатлен на фото.

Напомним, мы также собрали для вас интересные факты о внучке королевы Елизаветы II в день ее рождения.

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