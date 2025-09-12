- Дата публикации
Показала стройные ноги: принцесса Мария-Олимпия появилась на Неделе моды в необычном мини
Единственная дочь и старший ребенок греческого принца Павлоса и кронпринцессы Греции Мари-Шанталь веселится в США.
Пока одни принцессы демонстрируют деловые образы на рабочих встречах, греческая принцесса Мария-Олимпия наслаждается светской жизнью. 29-летнюю девушку заметили на Неделе моды в Нью-Йорке, где она посетила показ бренда Brandon Maxwell.
Мария-Олимпия нарядилась в стильный и трендовый наряд в пижамном стиле, а в частности клетчатую рубашку и мини-шорты, которыми подчеркнула ноги и красивый бронзовый загар. Также Мария-Олимпия практически отказалась от макияжа, обула мюли ALAÏA и завершила образ черной сумкой.
Ранее эти мюли ALAÏA принцесса уже носила неоднократно. Как-то она опубликовала серию фотографий в романтическом палтье-комбинации от люксового бренда Loro Piana и этой обуви.