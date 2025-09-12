ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
199
Время на прочтение
1 мин

Показала стройные ноги: принцесса Мария-Олимпия появилась на Неделе моды в необычном мини

Единственная дочь и старший ребенок греческого принца Павлоса и кронпринцессы Греции Мари-Шанталь веселится в США.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Принцесса Мария-Олимпия

Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images

Пока одни принцессы демонстрируют деловые образы на рабочих встречах, греческая принцесса Мария-Олимпия наслаждается светской жизнью. 29-летнюю девушку заметили на Неделе моды в Нью-Йорке, где она посетила показ бренда Brandon Maxwell.

Мария-Олимпия нарядилась в стильный и трендовый наряд в пижамном стиле, а в частности клетчатую рубашку и мини-шорты, которыми подчеркнула ноги и красивый бронзовый загар. Также Мария-Олимпия практически отказалась от макияжа, обула мюли ALAÏA и завершила образ черной сумкой.

Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images

Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images

Ранее эти мюли ALAÏA принцесса уже носила неоднократно. Как-то она опубликовала серию фотографий в романтическом палтье-комбинации от люксового бренда Loro Piana и этой обуви.

Принцесса Мария-Олимпия / © Инстаграм принцессы Марии-Олимпии

Принцесса Мария-Олимпия / © Инстаграм принцессы Марии-Олимпии

Дата публикации
Количество просмотров
199
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie