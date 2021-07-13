Показала все: три откровенных образа леди Виктории Херви в Каннах

Показала все: три откровенных образа леди Виктории Херви в Каннах

Английская модель, светская львица и бывшая it gir старается всячески привлекать к себе внимание на Каннском кинофестивале.

Мы видели уже несколько образов леди Виктории Херви – дочери 6-го маркиза Бристоля и леди Изабеллы Херви. Каждый раз выходя на дорожку, 44-летняя знаменитость выбирает все более откровенный наряд.

Леди Виктория Херви / Associated Press

Леди Виктория Херви / Associated Press

Перед показом фильма The French Dispatch в рамках 74-го Каннского кинофестиваля, леди Виктория блеснула фигурой на красной дорожке в полупрозрачном платье, которое было полностью расшито камнями. У наряда было глубокое V-образное декольте и очень высокий разрез спереди. Платье Виктория дополнила черными босоножками с металлическими шипами на каблуках.

Леди Виктория Херви / Getty Images

Леди Виктория Херви / Getty Images

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После показа фильма Виктория Херви посетила гала-вечер Better Word Fund. Там знаменитость появилась в абсолютно прозрачном, расшитом камнями и стразами платьем, декорированным перьями. Аутфит звезда дополнила несколькими широкими браслетами, а также драгоценными серьгами и нюдовыми босоножками на каблуках со стразами. Как видите, светская львица не боится показаться слишком "голой" и нарочно выбирает максимально откровенные платья.

Леди Виктория Херви / Associated Press

Днем ранее аристократка надела полупрозрачное платье в греческом стиле на одно плечо, в котором вышла на красную дорожку в Каннах перед показом фильма "Три этажа".

Самый скромный образ в Каннах звезда демонстрировала перед показом фильма "Бенедетта". Тогда Виктория блистала на дорожке в нежно-розовом платье с цветочной аппликацией, с тонким поясом, подчеркивающем талию и неглубоким вырезом на декольте. Обрез ее тогда дополняли серьги в виде капель, аккуратное колье и клатч интересной формы.

Леди Виктория Херви / Associated Press

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