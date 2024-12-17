Показали детей: Меган и Гарри удивили своей рождественской открыткой

Принц Гарри и Меган Маркл поделились рождественской открыткой 2024 года.
На коллаже, представленном фондом Сассекских The Archewell Foundation, несколько фотографий с разных мероприятий, которые в этом году посетили Меган и принц Гарри. А также есть одно свежее фото, где пара запечатлена с детьми – принцем Арчи и принцессой Лилибет. Это поистине редкий кадр, ведь Меган и Гарри растят детей вдали от прессы и публики.
На открытке герцога и герцогини Сассекских изображена новая фотография их детей, 5-летнего Арчи и 3-летней Лилибет. Дети запечатлены сзади, когда они взволнованно бегут к своим родителям, а те обнимают их. Семья, похоже, в тот день была на прогулке с собаками.
"От имени офиса принца Гарри и Меган, герцога и герцогини Сассекских, Archewell Productions и Archewell Foundation", — гласило сообщение на открытке. "Желаем вам счастливого праздничного сезона и радостного нового года", - написано на открытке.
В коллаж также вошли пять других снимков принца Гарри и Меган из их поездок в Нигерию и Колумбию в этом году.
Несмотря на то, что Сассекские почти пять лет назад отказались от обязанностей действующих членов королевской семьи, они сохранили традицию делиться рождественскими открытками, как и другие члены королевских семей.
Напомним, мы также ранее показали вам, как выглядит открытка короля Чарльза и королевы Камиллы.
Читайте также:
- А вот и она: королева Летиция и король Филипп VI представили рождественскую открытку
- Они первые: княжеская семья Монако представила свою рождественскую открытку
- Вся семья в сборе: бельгийские король и королева показали свою рождественскую открытку