Показали детей: Меган и Гарри удивили своей рождественской открыткой

На коллаже, представленном фондом Сассекских The Archewell Foundation, несколько фотографий с разных мероприятий, которые в этом году посетили Меган и принц Гарри. А также есть одно свежее фото, где пара запечатлена с детьми – принцем Арчи и принцессой Лилибет. Это поистине редкий кадр, ведь Меган и Гарри растят детей вдали от прессы и публики.

На открытке герцога и герцогини Сассекских изображена новая фотография их детей, 5-летнего Арчи и 3-летней Лилибет. Дети запечатлены сзади, когда они взволнованно бегут к своим родителям, а те обнимают их. Семья, похоже, в тот день была на прогулке с собаками.

Рождественская открытка Меган и Гарри, фото: Archewell foundation

"От имени офиса принца Гарри и Меган, герцога и герцогини Сассекских, Archewell Productions и Archewell Foundation", — гласило сообщение на открытке. "Желаем вам счастливого праздничного сезона и радостного нового года", - написано на открытке.

В коллаж также вошли пять других снимков принца Гарри и Меган из их поездок в Нигерию и Колумбию в этом году.

Несмотря на то, что Сассекские почти пять лет назад отказались от обязанностей действующих членов королевской семьи, они сохранили традицию делиться рождественскими открытками, как и другие члены королевских семей.

Рождественская открытка Меган и Гарри, фото: Archewell foundation

Напомним, мы также ранее показали вам, как выглядит открытка короля Чарльза и королевы Камиллы.

Читайте также: