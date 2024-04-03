Показали, как на выставку ходили: Меган и Гарри опубликовали новые снимки

В прошлом месяце, 21 марта, принц Гарри и Меган Маркл посещали звездное мероприятие в честь коллекции афроамериканского искусства и истории Кинси. Вместе с ними в тот день мероприятие посетила и мама Меган – Дориа.

Герцогиня Сассекская приехала в тот день в пальто-накидке с цветочной вышивкой Carolina Herrera, стоимостью 3793 доллара, в брюках и обута в классические балетки. Также свой образ Меган дополнила часами Сartier и браслетом Love от этого же бренда, а еще надела теннисный браслет Ariel Gordon Jewelry.

Теперь на сайте Сассекских опубликовали больше фотографий с выставки. Пока Гарри и Меган общались с гостями и рассматривали произведения искусства, Дориа сфотографировалась с мамой Бейонсе – Тиной Ноулз.

Известно, что отмеченная наградами коллекция в настоящее время экспонируется в Музее Холокоста в Хьюстоне до июня 2024 года.

Тем временем на днях герцогиня Сассекская посетила детскую больницу Лос-Анджелесе, фотоотчет этого визита опубликовали в Instagram клиники.

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