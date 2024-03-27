Показали новое фото: младшему сыну принцессы Софии и принца Карла Филиппа исполнилось три года

Младший ребенок королевской четы родился 26 марта 2021 года в больнице Дандерюд, ему дали имя Джулиан Герберт Фольке, герцог Халландский.

Вчера белокурому мальчику, который очень похож на сою мать Софию, исполнилось три года. По этому случаю в аккаунте его родителей в Instagram было опубликовано новое фото именинника.

"Сегодня мы отмечаем 3 года с тобой, любимый Джулиан", - подписала кадр принцесса София, добавив к подписи сердце.

У Джулиана есть два старших брата – принц Габриэль, который родился в 2017 году и принц Александр – он появился на свет в 2016 году.

Принцесса София и принц Карл Филипп с сыновьями / Фото: Принцесса София и принц Карл Филипп/Instagram

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