Показали новое фото: младшему сыну принцессы Софии и принца Карла Филиппа исполнилось три года

Шведская принцесса София и ее муж принц Карл Филипп воспитывают троих сыновей.
Младший ребенок королевской четы родился 26 марта 2021 года в больнице Дандерюд, ему дали имя Джулиан Герберт Фольке, герцог Халландский.
Вчера белокурому мальчику, который очень похож на сою мать Софию, исполнилось три года. По этому случаю в аккаунте его родителей в Instagram было опубликовано новое фото именинника.
"Сегодня мы отмечаем 3 года с тобой, любимый Джулиан", - подписала кадр принцесса София, добавив к подписи сердце.
У Джулиана есть два старших брата – принц Габриэль, который родился в 2017 году и принц Александр – он появился на свет в 2016 году.
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