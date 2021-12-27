Показали нового члена семьи: Джо и Джилл Байдены появились на виртуальной встрече со щенком

В семье Байденов пополнение - они завели нового щенка и даже взяли его на виртуальную встречу.

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден, вместе с их новой собакой, немецкой овчаркой по кличке Командор, провели виртуальную встречу с военнослужащими США, которые несут службу в разных уголках мира, чтобы поблагодарить их за службу, а также пожелать счастливого Рождества.

Джилл и Джо Байден / Getty Images

Для виртуальной встречи первая леди выбрала красное платье миди от бренда Brandon Maxwell с короткими рукавами, поясом и немного расклешенной юбкой на подоле. Дополнила первая леди свой образ лаконичным украшением на шее, макияжем и укладкой, а также ярко-красными туфлями-лодочками от бренда Marion Parke. На руке у Джилл Байден сверкали золотые часы от Cartier. Президент выбрал классический темно-синий костюм, белую рубашку и полосатый галстук.

Джилл и Джо Байден / Getty Images

Джилл и Джо Байден / Getty Images

Напомним, что нового щенка пара завела совсем недавно, а до недавнего времени у президента США было две немецких овчарки - трехлетний Майор и тринадцатилетний Чемпион, однако в июне этого года старый пес умер. Забавным роликом с новым щенком президент США поделился в соцсетях.

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