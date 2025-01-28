Показали селфи: принцесса Евгения с мужем Джеком сходили в ресторан в Лондоне

Принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбэнк посетили мероприятие в Лондоне со своей подругой – певицей Элли Голдинг.

Принцессу Йоркскую, ее мужа и подругу видели в ресторане Chiltern Firehouse в Лондоне, который пользуется популярностью у многих знаменитостей и членов королевской семьи. Все трое были одеты в черное и принцесса, похоже, сделала это селфи.

Принцесса Евгения, Элли Голдинг и Джек Бруксбэнк, фото: Instagram

Элли дружит не только с Евгенией, которая познакомила ее с мужем Каспаром Джоплином. Бывшая пара, которая связала себя узами брака в 2019 году, позже объявила о своем расставании в начале 2024 года. Дружна певица и с сестрой Евгении – принцессой Беатрис, которая сейчас ждет второго ребенка и редко появляется на публике.

Принцесса Беатрис с мужем Эдоардо Мапелли-Моцци и сыном Кристофером / Фото: Associated Press

Читайте также: