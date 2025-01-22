Поклон королеве Елизавете II: принцесса Кейт вышла в свет с особенной сумкой

На прошлой неделе принцесса Уэльская Кэтрин нанесла душевный визит в Королевскую больницу Марсдена в Лондоне, где она ранее проходила лечение от рака.

Для выхода Кейт выбрала пальто, сшитое на заказ Blaze Milano и туфли Russell & Bromley, а образ дополнила сумкой Asprey "Morgan".

Связь бренда Asprey с британской королевской семьей восходит к 1800-м годам, когда королева Виктория (которая, к слову, умерла 22 января), выдала бренду первый королевский ордер. С тех пор Asprey, имел королевский ордер от каждого британского монарха, включая королеву Елизавету II, а также от нескольких глав иностранных государств.

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Getty Images

Компания также реализует благотворительную программу, которая поддерживает различные благотворительные организации, что, вероятно, является еще одним аспектом, который привлекает Кейт. Выход принцессы с сумкой бренда стал еще одним его успехом.

"Asprey невероятно польщена тем, что принцесса Уэльская взяла кожаную сумочку Morgan для визита в Королевский госпиталь Марсдена", — рассказал Бобби Гилл, директор по продажам VIP-услуг, изданию Daily Mail.

"Она является преданным сторонником британских брендов и в случае с Asprey олицетворяет будущее той особой исторической связи, которую бренд поддерживает с королевской семьей".

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Getty Images

Принцесса уже давно является поклонницей коллекций ювелирных изделий и изделий из кожи от Asprey, в ее коллекции есть пять пар серег, два ожерелья, и две сумки.

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