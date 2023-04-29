Поклонница написала письмо Камилле: королевский ответ ее растрогал

9 апреля королева Камилла и король Чарльз отпраздновали 18-ю годовщину со дня своей свадьбы.
Поклонница королевской четы из Италии написала поздравление королевской чете в честь их годовщины и получила ответ, которым поделилась в Instagram.
Королева прислала в ответ открытку с фотографией ее и ее супруга на которой было написано:
"Спасибо за ваше вдумчивое сообщение по поводу нашей 18-й годовщины свадьбы", — гласило напечатанное на личном бланке Камиллы сообщение. "Трудно поверить, как быстро пролетело время…!".
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Под напечатанным сообщением была рукописная подпись, подписанна "Камилла и "R" и подчеркнута. Став королевой-консортом после смерти королевы Елизаветы II, Камилла подписывается буквой "R", что на латыни означает "Regina", тоесть "королева". Точно так же подписывается и король Чарльз - "Чарльз R.", где "Rex" является латинским словом "король".
Любовную историю короля и королевы мы рассказывали вам ранее. Чарльз ждал 30 лет возможности жениться на женщине, которую полюбил с первых дней их знакомства.
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