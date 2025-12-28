Принц Джордж / © Getty Images

После этого члены королевской семьи поприветствовали ожидавших их поклонников.

Семья Уэльских на рождественской прогулке / © Getty Images

Однако некоторые фанаты раскритиковали один «очень странный» комментарий, сделанный в адрес принца Джорджа — старшего сына Кейт и Уильяма, по поводу его покойной бабушки, принцессы Дианы.

Принц Джордж, принц Луи и принцесса Шарлотта / © Getty Images

70-летний Джон Лафри пообщался с принцем Джорджем, и этот момент быстро стал вирусным в TikTok.

Лафри «широко известен как самый большой поклонник принцессы Дианы», сказал юному принцу: «Джордж, я хочу тебе кое-что сказать. Бабушка Диана очень бы тобой гордилась». На что 12-летний принц просто ответил: «Спасибо».

Отец Джорджа, принц Уильям, также отреагировал на комментарий, сказав Лофри: «Это очень мило с вашей стороны». Разговор закончился тем, что Лофри сказал Уильяму, Джорджу, Шарлотте и Луи: «Я горжусь вами всеми».

Реакция королевских поклонников на вирусный момент была неоднозначной, и, как отмечает GB News, посыпалась критика в адрес комментария незнакомца о «бабушке» в адрес Джорджа: «Мне жаль, что кто-то это ему сказал, вы перешли черту», ​​— прокомментировал один человек в TikTok. «Не вам указывать ему, что бы чувствовала его покойная бабушка».

Принц Джордж / © Getty Images

«Как монархист, я считаю это ужасным поведением. Что могло заставить человека сказать что-то подобное?» Другой человек согласился, написав: «Полностью согласен. Это уместно для ближайших родственников, но не для широкой публики. Это так неуважительно, и, честно говоря, он ничего не знает о Диане и о том, что могло бы заставить ее гордиться».

Напомним, сестра Джорджа — принцесса Шарлотта — на этой рождественской прогулке также очаровала поступком, она подошла к одному из поклонниц и обняла ее.