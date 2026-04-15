Поклонники были в шоке: короля Чарльза запечатлели в магазине виски в Шотландии

Король Чарльз / © Associated Press

Его Величество был замечен в Абойне, недалеко от Абердина, который находится всего в 30 минутах езды от замка Балморал — любимого поместья королевы Елизаветы II.

Чарльз посетил компанию George Stratchan Limited, владеющую газетным киоском, имеющим королевский ордер, и рассказал местным жителям, что посещал его во время своих детских поездок в Балморал.

Король находился в этом районе, чтобы отметить 100-летний юбилей предприятия, и в преддверии его визита, о котором не было объявлено заранее, на улицах города было организовано большое количество полицейских, пишет Hello!.

Один из местных жителей рассказал местной газете Press and Journal, что был «шокирован» появлением короля.

«Все произошло так быстро. Мы гуляли с собакой, когда услышали сирены. В следующее мгновение на Баллатер-роуд появились четыре полицейские машины. Я был в шоке», — сказал он.

Независимое кафе Black Faced Sheep в Абойне назвало этот «захватывающий визит» в сообщении в социальных сетях. В заметке в циркуляре придворного совета, в котором подробно описываются королевские мероприятия, позже говорилось:

«Сегодня утром король посетил компанию George Strachan Limited из Ройал-Дисайд, Мейн-стрит, Абойн, чтобы отметить ее столетие, и был принят леди Салтон. Его Величество встретился с членами семьи Страчан и сотрудниками магазина», — говорится в подписи.

Это первое появление короля на публике после его посещения пасхальной службы в Виндзоре 5 апреля вместе со своей семьей.