Поклонники говорят о хорошем знаке: с принцессой Кейт произошел особенный момент на службе

Принцесса Уэльская была освещена лучом света во время шотландской церемонии коронации короля Чарльза и королевы Камиллы, и поклонники британской королевской семьи нашли в этом добрый знак.

На фото, которое стало вирусным в соцсетях, видно, как солнечный луч падает на принцессу Кейт, когда она стоит в соборе. Это необычное зрелище поразило поклонников, которые предположили, что свет означал присутствие покойной принцессы Дианы, пишет express. Вот что они писали в соцсетях:

"Это Диана говорит, что ты делаешь это идеально…", "Диана... защищает настоящую королеву!", "Она заслуживает всеобщего внимания", "Держу пари, что это покойная королева и Диана улыбаются ей", "Она избранная", "Свет выглядит так, будто дает ей благословение. Да благословит Бог будущую королеву".

Принцесса Уэльская на коронации Чарльза и Камиллы в Шотландии / Фото: Getty Images

Когда-то принцессе Кейт предстоит взойти на престол и стать новой королевой, когда настанет очередь править принцу Уильяму. Уже более тринадцати лет Кэтрин показывает, как хорошо справляется со своими королевскими обязанностями.

Коронация Чарльза и Камиллы в Шотландии / Фото: Associated Press

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