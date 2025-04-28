Поклонники Меган и Гарри в восторге от новых фото Арчи и Лилибет: что они говорят

Меган и Гарри / © Associated Press

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Поклонники пришли в восторг от снимков почти шестилетнего принца Арчи и трехлетней принцессы Лилибет, которыми их мама поделилась на своей странице в Instagram. Меган показала, как они с детьми собирали цветы в их саду. И хотя лиц детей герцогиня не показывает, многие поклонники обратили внимание на цвет волос Арчи и Лили.

Сын Меган и Гарри — Арчи / © Instagram Меган Маркл

«Боже мой, какие у них волосы. Диана — ваши гены», «Рыжие волосы и голубые глаза. Красиво, я уверен», «Я увеличил фото волос Лили. Это невероятное сочетание рыжего и блонда. Принцесса Ди оставила свой след на этой малышке», «Все эти великолепные рыжие волосы. Гены Спенсеров сильны в принце Арчи и принцессе Лилибет», — пишут поклонники в соцсетях, комментируя снимки.

Меган Маркл с дочерью Лилибет / © Instagram Меган Маркл

Напомним, совсем недавно Меган растрогала подписчиков, и особенно поклонников из Украины, показав, как они с детьми пробовали паску, которую ее муж Гарри привез из Украины.

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