Поклонники не в восторге: образ герцогини Софи раскритиковали

Герцогиня Эдинбургская Софи вчера так же, как и король Чарльз III, посетила два мероприятия.

Вечером Софи приехала в Букингемский дворец, где король Чарльз провел прием для лауреатов Королевской премии за предпринимательство, где блистала в платье в мелкий горох от Beulah London.

Герцогиня Эдинбургская Софи в Букингемском дворце / Фото: Getty Images

А днем герцогиня Эдинбургская присутствовала на торжественном открытии переплетной мастерской Чарфлита на Канви-Айленде.

На публике Софи появилась в асимметричном сарафане с запахом из шерсти и хлопка от Alexander McQueen стоимостью 3190 долларов, под который она надела простую белую футболку. Впрочем, поклонники не оценили наряд, особенно им не понравилась футболка под сарафаном. Обула Софи коричневые кожаные туфли на каблуках от LK Bennett и в руках держала сумку на короткой ручке от Sophie Habsburg Shop.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

"Не фанат футболки или сумки — они подходят к гораздо более повседневному наряду", "Мне не нравится футболка под ней. Это придает всему образу странный вид", "Держу пари, она выглядела бы великолепно, если бы не эта футболка, и платье сшили бы так, чтобы V-образный вырез не был таким глубоким!" - пишут в соцсетях королевские поклонники.

Герцогиня собрала волосы в низкий хвост, сделала легкий макияж и дополнила аутфит подвеской на шее, серьгами и несколькими браслетами на запястье.

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