Поклонники обеспокоены: Instagram княгини Шарлин исчез с платформы

Супруга князя Альбера II хоть и не очень активно, но делилась фотографиями из своей личной и семейной жизни на своей странице в Instagram.
В четверг личный аккаунт принцессы в Instagram исчез с платформы, по всей видимости, его деактивировали или удалили. 45-летняя княгиня Шарлин ранее пользовалась ником @hshprincesscharlene, но сейчас такой страницы не существует.
Личный профиль принцессы больше не доступен, но страница ее благотворительного фонда активна. Благотворительная деятельность супруги князя Альбера направлена на то, чтобы положить конец утоплению путем повышения осведомленности общественности об опасностях воды, обучения детей плаванию и привития ценностей спорта следующему поколению. Это вполне естественно для бывшей олимпийской пловчихи, которая выступала за Южную Африку, где она выросла на летних играх в Сиднее в 2000 году — в том же году она познакомилась с принцем Альбером.
Напомним, недавно всплыли новые подробности странного брака князя Альбера II и княгини Шарлин. Они вместе уже более 12 лет, но не живут, как пара вместе.
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