Поклонники обеспокоены: Instagram княгини Шарлин исчез с платформы

Супруга князя Альбера II хоть и не очень активно, но делилась фотографиями из своей личной и семейной жизни на своей странице в Instagram.

В четверг личный аккаунт принцессы в Instagram исчез с платформы, по всей видимости, его деактивировали или удалили. 45-летняя княгиня Шарлин ранее пользовалась ником @hshprincesscharlene, но сейчас такой страницы не существует.

Княгиня Шарлин с дочерью принцесой Габриэллой / Фото: Instagram княгини Шарлин

Личный профиль принцессы больше не доступен, но страница ее благотворительного фонда активна. Благотворительная деятельность супруги князя Альбера направлена ​​на то, чтобы положить конец утоплению путем повышения осведомленности общественности об опасностях воды, обучения детей плаванию и привития ценностей спорта следующему поколению. Это вполне естественно для бывшей олимпийской пловчихи, которая выступала за Южную Африку, где она выросла на летних играх в Сиднее в 2000 году — в том же году она познакомилась с принцем Альбером.

Напомним, недавно всплыли новые подробности странного брака князя Альбера II и княгини Шарлин. Они вместе уже более 12 лет, но не живут, как пара вместе.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Associated Press

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