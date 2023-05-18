Поклонники обеспокоены: с пальца Меган Маркл пропало ее знаменитое кольцо

Герцогиня Сассекская посетила на днях вместе с мужем принцем Гарри и мамой Дорией церемонию Women of Vision Awards, где ей вручили награду за ее глобальную пропаганду расширения прав и возможностей женщин и девочек.

На дорожку Меган Маркл появилась в золотом платье Johanna Ortiz стоимостью 1850 долларов, немного оконфузившись с загаром. Но поклонники обратили внимание на то, что на пальце герцогини Сассекской отсутствовало ее помолвочное кольцо с тремя бриллиантами.

Меган Маркл, ее мама Дориа и принц Гарри / Фото: Getty Images

Это уже второй раз, как Меган видят на публике без украшения, подаренного Гарри на их помолвку. На прошлой неделе герцогиня была замечена на прогулке без своего мужа возле их особняка Монтесито с друзьями. В тот день на ее пальце снова не было кольца.

Ранее кольцо на пальце герцогини отсутствовало лишь единственный раз, когда в 2019 году она решила его модернизировать, добавив к золотому ободку дорожку из мелких бриллиантов. Подробнее о том, что не так с помолвочным кольцом Меган Маркл, мы рассказывали ранее.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Вместо него на церемонии Маркл появилась с кольцом вечности и со своим обручальным кольцом. Стоит ли ожидать, что герцогиня снова решила что-то переделать в дизайне украшения или она просто решила отдать его на чистку, поклонникам остается только догадываться.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Напомним, однажды мы рассказывали, что принцесса Уэльская тоже изменила свое помолвочное кольцо.

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