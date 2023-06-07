Поклонники обратили внимание на трогательный нюанс на фото новорожденного сына принцессы Евгении

Бдительные поклонники заметили, что маленький Эрнест на его первом публичном снимке запечатлен в той же шапочке, которую носил и его старший брат Август.

После рождения первенца принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка – Августа – в феврале 2021 года, пара представила первые снимки с новорожденным сыном, и тогда маленький Август был одет в синюю шапочку. В нее же одели и его младшего брата Эрнеста, который родился 30 мая.

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Под двумя опубликованными фото с новорожденным Эрнестом принцесса Евгения написала, что ее старший сын Август очень рад стать старшим братом. На фото видно, как он нежно гладит младшего брата по голове, пока тот спит в своей люльке.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк с сыном Августом спустя несколько дней после его рождения / Фото: Getty Images

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