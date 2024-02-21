Поклонники оценили: герцогиня Сассекская сменила цвет волос

Внимательные поклонники четы Сассекских обратили внимание на новую прическу Меган во время недавнего визита пары в Канаду.

Герцогиня Сассекская присоединилась к своему мужу принцу Гарри в Канаде на прошлой неделе, где они отметили мероприятие "Один год до старта" в рамках "Игр непокоренных" 2025 года, которые пройдут в Уистлере с 6 по 17 февраля.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

Меган несколько раз появлялась вместе с Гарри перед камерами фотографов. Королевские поклонники обсуждая фотографии отметили, что цвет волос Меган стал более теплого оттенка.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Раньше герцогиня предпочитала более холодный цвет и была брюнеткой, а сейчас покрасилась в глубокий шоколадно-каштановый оттенок. Поклонники говорят, что новый цвет волос герцогини освежает и она выглядит потрясающе.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Кстати, во время этой поездки на пальце Меган снова появилось ее помолвочное кольцо, которое она не носила несколько месяцев.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

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