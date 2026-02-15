ТСН в социальных сетях

Поклонники одобряют: рассматриваем роскошные винтажные серьги Меган Маркл, в которых герцогиня появилась на гала-вечере

В прошлую субботу герцогиня Сассекская посетила благотворительный гала-вечер Fifteen Percent Pledge в Лос-Анджелесе, куда приехала без принца Гарри.

Ольга Кузьменко
Меган Маркл

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Меган приехала на вечер в кремовом платье без бретелей с эффектным шлейфом, сшитом на заказ студией Harbison Studio, которое было с откровенной линией декольте и длинным шлейфом, а его стоимость оценивается в 9 тысяч долларов.

Образ свой Маркл дополнила винтажными украшениями из оникса и бриллиантов 1970-х годов, приобретенные в ателье в Беверли-Хиллз.

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

Это были серьги-подвески с ониксом и бриллиантами, а также кольцо с крупным камнем с рифленой поверхностью, примерно 1970-х годов, от Maison Mèrenor, стоимость комплекта оценивается от 16 500 до 27 300 долларов. Эти украшения элегантны, продуманы до мелочей и отличаются сдержанной єлегантностью.

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Герцогиня Сассекская в этом гарнитуре выглядела блестяще, а вечер был посвящен маме Бейонсе — Тине Ноулз и ее лидерству, защите интересов и приверженности делу расширения прав и возможностей чернокожих сообществ и творцов.

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

