Поклонники огорчены: всплыли новые подробности о здоровье принцессы Уэльской

Согласно информации приближенных к принцессе источников, ее расписание на этот год абсолютно пустое. А это значит, что Кейт вряд ли вернется на работу до конца 2024 года.

Издание The Daily Beast сообщает, что дневник Кейт Миддлтон за этот год пустой, а также не исключается, что принцесса запишет еще одно видеообращение со временем для поклонников, чтобы не сеять панику и поделиться новостями о своем выздоровлении.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Напомним, в марте принцесса Уэльская опубликовала видеообращение, в котором заявила, что проходит профилактическую химиотерапию после того, как врачи обнаружили у нее рак после оперативного вмешательства (в январе принцессе сделали операцию на брюшной полости).

На следующей неделе у детей Уэльских начинаются каникулы в школе, и семья снова отправится на уединенный отдых в Сандрингем. Там к Кейт присоединятся ее родители, а также ее могут навещать сестра Пиппа с семьей и брат Джеймс с семьей. Это самые близкие люди для принцессы, которым она может доверять в столь непростой период жизни.

Принцесса Уэльская с мужем Уильямом и детьми / Фото: Associated Press

Ранее предполагалось, что принцесса Уэльская может посетить некоторые мероприятия летом. Но также писали, что ей нашли замену на этот период. Так что, вероятно, ожидать скорого возвращения Кэтрин к работе не стоит.

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