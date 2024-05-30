Поклонники огорчены: всплыли новые подробности о здоровье принцессы Уэльской

Согласно информации приближенных к принцессе источников, ее расписание на этот год абсолютно пустое. А это значит, что Кейт вряд ли вернется на работу до конца 2024 года.
Издание The Daily Beast сообщает, что дневник Кейт Миддлтон за этот год пустой, а также не исключается, что принцесса запишет еще одно видеообращение со временем для поклонников, чтобы не сеять панику и поделиться новостями о своем выздоровлении.
Напомним, в марте принцесса Уэльская опубликовала видеообращение, в котором заявила, что проходит профилактическую химиотерапию после того, как врачи обнаружили у нее рак после оперативного вмешательства (в январе принцессе сделали операцию на брюшной полости).
На следующей неделе у детей Уэльских начинаются каникулы в школе, и семья снова отправится на уединенный отдых в Сандрингем. Там к Кейт присоединятся ее родители, а также ее могут навещать сестра Пиппа с семьей и брат Джеймс с семьей. Это самые близкие люди для принцессы, которым она может доверять в столь непростой период жизни.
Ранее предполагалось, что принцесса Уэльская может посетить некоторые мероприятия летом. Но также писали, что ей нашли замену на этот период. Так что, вероятно, ожидать скорого возвращения Кэтрин к работе не стоит.
Читайте также: