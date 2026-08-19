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Поклонники принцессы Евгении высказались об необычном имени ее новорожденной дочери
На днях принцесса Евгения в своем Instagram-аккаунте раскрыла имя новорожденной дочери.
Принцесса Евгения опубликовала в Instagram объявление о имени своей дочери, и поклонники были очень рады наконец услышать его.
После долгого ожидания принцесса поделилась и причиной такого милого выбора. Новорожденную королевскую особу назвали Аделаидой Элизабет Анниной Бруксбэнк, и она занимает 15-е место в очереди на британский престол.
В комментариях к посту принцессы Евгении поклонники королевской семьи поделились своим мнением об этом имени — и оно им очень нравится.
«Прекрасная девочка, прекрасное имя. Поздравляю!»
«Она красивая, и у нее прекрасные имена, поздравляю вас обоих».
«Какое прекрасное имя для самой драгоценной малышки».
«Прекрасное имя и замечательный способ почтить память ее прабабушки».
Такие комментарии появились под постом Евгении и фотографиями ее дочери и старших сыновей – Августа и Эрнеста, которые по словам принцессы Йоркской уже стали самыми лучшими братьями для своей сестры.